蓬鬆、凌亂但怎麼那麼好看的瀏海髮捲這樣捲!（邵雨薇示範有片）
韓星、華語女星在化妝間，前額頭都頂著的這一圈髮捲，已經紅到半邊天！現在，連馬路上、捷運車廂，都是捲著這樣瀏海髮捲的人，到處都是，瀏海髮捲到底有什麼迷人魅力？
空氣瀏海仍然瀰漫著整個時尚圈，長度幾乎到接近眼睛的地方，其實是相當可以作造型和作怪的部位。只要用個電捲棒，內翻一下，就可以做出然捲度，但這樣的捲度卻稍顯僵硬。所以，許多人開始尋求超自然隨性的瀏海捲度，最簡單意上手的就是用彈性髮捲了。
邵雨薇說：「我現在喜歡亂七八糟的瀏海，不要是那種很乖、很一致性的瀏海，亂翻、亂翹其實都無所謂。」她通常在外出前，就先把瀏海用髮捲捲好，然後開車出門，到達目的地後，再把髮捲拆下來整理瀏海，輕鬆又方便。雨薇說：「我也會常常就頂著髮捲逛大街，這沒什麼啦..」
邵雨薇分享她都是如何上髮捲
1. 瀏海先噴少量的定型噴霧
定型噴霧可以讓造型後的瀏海維持比較久的時間，如果不喜歡噴造型品，噴一點水也行。或者什麼都不噴，但若什麼都不噴，其實比較難把髮捲捲好。
2. 把瀏海分好區域
瀏海如果有分線，最好先把瀏海重新吹整，把前面的瀏海打濕，用吹風機全部往前吹乾，絕對不要分線。可以是瀏海的長度，來選擇彈性髮捲的大小。邵雨薇的瀏海是中間短、兩側長，所以她中間會橫著捲上髮捲。兩側較長的瀏海，她希望能做出往外翻的效果，所以用比較細長的髮捲，並且以直立式的方式夾捲。
3. 等待至少15分鐘
這個時候，可以隨性去做自己想做的事，爭取時間。
4. 拆卸下來再整理
慢慢把髮捲拆下來，就有蓬鬆的彈性感了。這個時後，可以自己隨手整理撥弄瀏海，作出自己想要得凌亂感。
※來源：邵雨薇@FB,ahnhani_92@IG,Ponysmakeup@IG
(雜誌精選)
關鍵字：邵雨薇
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