到高雄玩吸毒助興 鳳山警查獲摩鐵開毒趴

鳳山警分局文山所21日晚上9時許獲報，有人在摩鐵開吸毒趴，查獲33歲余姓男子及22歲洪姓女子聞訊躲到旅館頂樓，隨後在房間起出毒咖啡包6包20.1公克、K他命2包5.4公克。

余男及洪女坦承稍早與另一對男女從台南到高雄遊玩後開房間吸毒助興，但另一對男女因臨時有事，已先搭計程車離開，警方訊後依毒品罪送辦。

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(中時)