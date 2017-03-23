台南藝術節說姻緣 四大月老廟口登台演歌仔戲

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北區趁台南藝術節結合台南市四大月老，找歌仔戲團公演「月老說姻緣」，除了四大月老廟各自找真人扮月老，大光國小校長楊秀枝也扮觀音大士上台演出。（程炳璋攝）

提到拜月老，台南市民對北區大觀音亭、中西區祀典武廟、祀典大天后宮、重慶寺4所廟宇最耳熟能詳，台南市文化局今年推出一系列月老活動，首場由真人扮四大月老演出歌仔戲「月老說姻緣」，率先在台南藝術節登場亮相，25日晚間7時在大觀音亭廟埕展演。

坊間流傳台南市四大月老牽紅線各有專長，大觀音亭月老嘴大好說姻緣、武廟月老擅斬爛桃花，大天后宮月老姻緣有求必應、重慶寺月老有使舊情人回心轉意的法力，台南市文化局找來鶯藝歌劇團針對四大月老專長特色，量身打造原創劇本，演出「月老說姻緣」故事歌仔戲。

為了這部戲，北區區公所牽線四家月老廟，各以真人扮月老，在戲中軋上一角，並找大光國小、大成國中的國樂團擔任全程配樂伴奏，大光國小校長楊秀枝更參與演出觀音大士角色，主戲則由鶯藝歌劇團專業團員負責演出。

台南市文化局今年與北區區公所合作，今年起將台南月老文化推向全台灣，3月底趁台南藝術節先推出月老故事劇暖身，陸續將推出月老錦囊、月老手搖飲，七月份配合七夕情人節，計畫舉辦月老節聯合月老廟遶境，用連串活動炒熱月老話題。

四位扮月老的真人與大光國小、大成國中學童為了這次演出已排練三個月，每次都練到晚上10時才回家，「月老說姻緣」故事歌仔戲25日將配合台南藝術節，在北區大觀音亭廟埕前免費公演，期待帶給觀眾全新體驗。

(中時)