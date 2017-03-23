蔡其昌會勘港藝中心 催生數位故宮在台中

我要評比

立院副院長蔡其昌（左二）邀故宮博物院長林正儀等人，前往港藝中心評估設置數位故宮可行性。（陳淑娥攝）

數位故宮在台中！立院副院長蔡其昌23日會勘清水港區藝術中心表示，台北有故宮博物院，嘉義有故宮南院，希望透過數位故宮計畫，將故宮的豐富資源，結合港藝中心的空間，帶領民眾走入數位藝術中心。

蔡其昌今日邀國立故宮博物院長林正儀、議員楊典忠等人，前往港藝中心評估設置數位故宮可行性及未來發展。

蔡其昌指出，台北有故宮博物院，嘉義有故宮南院，現在科技發達，許多國寶開始數位化，希望透過數位故宮計畫，將豐富資源結合港藝中心的空間，設置數位故宮。

另外，他也爭取到配合花博活動，讓第一檔故宮數位藝術展覽，11月到港藝中心亮相，透過有趣的互動式藝術展覽，讓民眾大飽眼福，親身體會數位故宮的科技與藝術之美。

林正儀表支持，他說，故宮未來要跟台灣在地做更多的連結，讓它公共化，傳播跟接觸的方式，需因應各地不同需求做調整與轉變，數位藝術中心是未來趨勢，清水港藝中心是個合適的場所。

(中時)