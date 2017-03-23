家齊高中邀國際獨立記者楊智強談「旅行、難民、戰爭」

家齊高中社會科老師與國際獨立記者楊智強合影。（黃文博翻攝）

家齊高中學生與國際獨立記者楊智強合影。（黃文博翻攝）

家齊高中社會科22日邀請國際獨立記者楊智強，與師生對談「如何成為一位戰地記者」， 聽講的學生中有未來想當記者的高一學生，也有正在準備申請大學新聞相關科系的高三考生，楊從國際新聞如何製播切入，引導師生們去探索身為一個記者的角色扮演。

楊智強大學念英文系，研究所選國際政治，原先想當外交官，卻在一次赴韓國NGO組織的專案，感受到公民運動參與的草根性，在接觸群眾示威抗議的活動中，重新定位自己想要成為怎樣的記者。

現場學生對於楊智強為何選擇去韓國、印尼、緬甸，甚至是遠赴非洲南蘇丹感到十分好奇，他表示，地區的選擇取決於議題的關注，他因關注國際人權議題，之前便曾選赴緬甸探索境內殘忍血腥鎮壓信奉穆斯林的少數民族「羅興雅人」。

而在南蘇丹採訪時，聽聞有捷克記者被誤認為是間諜而遭判刑的遭遇，則道出了身為國際獨立記者的恐懼與擔憂。現場學生提問互動踴躍，覺得能實際接觸第一線的記者，對於新聞媒體的角色扮演與人權關注，增添了更具體的理解。

家齊高中社會科教學能量充沛，積極培養學生成為具國際關懷與全球視野的世界公民；4月份也將與圖書館聯合推動人權主題書展，帶領學生進一步探索「轉型正義」的課題。

(中時)