壯圍農會傳賄選 檢：部分人士坦承涉案
宜蘭地方法院檢察署今天說，宜蘭縣壯圍鄉農會今年改選幹部時，疑似傳出賄選，檢調單位今天約談相關人士後，部分人士已坦承涉案，全案擴大偵辦。
壯圍鄉農會上屆就曾經爆發過疑似賄選案，本月才剛落幕的幹部選舉也因理事長派與總幹事派雙方人馬相互競爭激烈，備受矚目，但在選舉結束後卻又傳出疑似賄選案。
宜蘭地檢署表示，檢調單位自今年2月獲報後，經過一段時間蒐證，上午指揮相關單位前往15處相關地點搜索，並約談約40名相關人士到案說明。
檢方說，經初步查證，已有具有投票權的農會會員坦承受賄，並繳回所收受的賄款。本件涉案人數及詳細涉案層級、情節，仍在擴大釐清偵辦中。1060323
(中央社)
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