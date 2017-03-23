長安西路都更案 不同意戶告林洲民
台北市長安西路一處都市更新案不同意戶張權嶔，不滿台北巿都發局今天強行拆他房子，赴士林地檢署指控台北巿都發局局長林洲民涉犯湮滅證據、圖利建商等5大罪嫌。
張權嶔的房子3日遭欣偉傑建設公司拆除，搖搖欲墜成危樓，林洲民上午說，建物岌岌可危，如果遇地震等不可抗力因素，公共安全堪慮，要求張權嶔在警方協助下搬離屋中物品，決議拆屋。
張權嶔質疑北市府強拆房已違法，是建商幫兇，下午在律師蔡志揚陪同下，前往士林地檢署按鈴控告林洲民。
蔡志揚表示，之前房子被建商突襲拆除後方樑柱，就已向士檢提起告訴，檢察官在17日赴現場勘驗時，就表示本案有另送鑑定必要，當時林洲民也在現場，如今在台灣省結構工程技師公會尚未進行鑑定前，就拆了房子，明顯觸犯湮滅證據、毀損、強制、圖利及妨害公務等5項罪嫌，請求檢察官偵查提起公訴。1060323
(中央社)
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