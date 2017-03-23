姚文智解讀民進黨在北市將有人選 洪耀福打臉

民進黨昨天選對會做出提名三原則，台北市將採徵召，有意參選台北市長的民進黨立委姚文智解讀為，「民進黨在台北市將會有自己人選」，不過民進黨秘書長洪耀福今天另行解釋，台北市也可以不徵召。打臉姚文智，因此與柯文哲合作的機會升高。

洪耀福強調，民進黨過去都會想要在艱困選區徵召，就是因為徵召才有彈性，接受徵召的人不限黨籍，如果林志玲、周潤發、張學友想選也可以；他也說，如果覺得其他人選很好，也可以合作，因此決定不徵召，彈性很大。

洪耀福說，徵召是接受入黨，但不受黨籍限制，而初選是一定要入黨滿兩年才可以參加；徵召彈性比較大，會給中央黨部在布局人事上面比較有彈性，也比較有策略，可以早、也可以晚。

此外，對於外傳行政院發言人徐國勇是角逐新竹縣長的黑馬，雖然人選未定，但是洪耀福表示，徐國勇當了行政院發言人後，在新竹的服務處沒有撤掉，且還行程跑很勤，評價不錯。

嘉義市長涂醒哲在黨內執政縣市長中，民調較落後，外界甚至認為，選對會強調沒有「現任優勢」的原則，就是衝著涂醒哲而來。洪耀福緩頰說，「目前已慢慢好轉。」他說，目前在嘉義的鐵路高架化建設年底動工，應該選民會有感。

至於花蓮選情，洪耀福表示，蕭美琴在花蓮還是民進黨民調最高的人選，但是目前花蓮縣長傅崐萁及妻子國民黨立委徐榛蔚動向不明，所以還有待觀察。

(中時)