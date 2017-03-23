嬌小女警示範逃脫術 190公分黑人哀嚎求饒

陳建州與霹靂小組女警示範逃脫術，黑人痛得哀嚎。（TVBS提供）

黑人不按牌理出牌，將女警公主抱。（TVBS提供）

「警察國家」事件炒得沸沸湯湯，TVBS《上班這黨事》日前請來｢人民保母｣上節目，一位女警與主持人陳建州（黑人）示範遇襲逃脫術。黑人飾演壞人，女警要求他出手緊抱她，黑人忍不住問：「真的可以隨意抱嗎？」下一秒，他竟然將女警「公主抱」，讓女警根本反應不及，笑翻全場來賓！最後兩人還是示範了正確的逃脫術，190公分的黑人抱住嬌小的女警，女警僅用手凹折黑人的小拇指，黑人當場痛到臉孔扭曲、鬆手求饒，直呼：「這招太厲害，長知識了！」

精彩節目內容，請鎖定週一至週五晚間11點TVBS歡樂台《上班這黨事》。

(中時)