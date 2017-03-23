台灣首次水上摩托車競賽，4月大鵬灣登場

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台灣首場水上摩托車競速賽將於大鵬灣舉辦。（林和生攝）

「2017大鵬灣遊艇帆船系列活動」將於4月展開為期16天的賽事。（林和生攝）

炎熱氣候宣告國境之南即將進入夏季，擁有146公里海岸線的屏東預告掀起一股水上遊憩風潮，由大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府共同主辦的「2017大鵬灣遊艇帆船系列活動」，4月起長達16天賽事，首次納入水上摩托車競賽，吸引全台50名玩家報名，場面精彩可期。

活動負責人許聖文指出，水上摩托車像賽車一樣，總給外界負面印象，且速度快、危險性高，讓官方與民間對於相關賽事舉辦顯得興致缺缺，但這在國外已經普遍流行，這次由政府機關主辦，給玩家很大鼓舞，屆時將可看到同時有50輛水上摩托車在海上馳騁的壯觀畫面。

除了台灣首場水上摩托車競速賽事，4月8日、9日將在濱灣公園帆船基地辦理風帆橫度小琉球，有230艘各類帆船會聚集在灣區，等待裁判鳴笛，百船齊發、橫度大鵬灣海面，預計可以吸引不少愛好者南下同樂。

鵬管處副處長高堂貴表示，大鵬灣遊艇帆船系列活動，已成為台灣帆船界的年度盛會，除了精彩賽事，屆時將推出獨木舟、帆船及立式划槳等水上遊憩，讓遊客體驗水上活動或搭乘帆船。

屏東縣長潘孟安認為，屏縣三邊環海，且有太平洋、台灣海峽、巴士海峽環繞，得天獨厚的地理條件正是發展海洋產業最佳基地，至於大鵬灣則創造多種旅遊元素，值得喜歡水上活動愛好者親自體驗。

(中時)