批政院年改廣告抹黑公務員 藍怒：混帳政府

國民黨對於行政院上星期製作的年改宣傳廣告相當不以為然，並對蔡英文、林全（如圖）與陳建仁提出質疑。（中時資料照／劉宗龍攝）

行政院上星期製作廣告宣傳年金改革，標語寫著「不公義年金一定要改」，國民黨今（23）日召開記者會表示，此為沒內容、仇恨式的標語，且行政院直接將過往的年金定義為不公義，這種二分法抹黑過去公務員的行為，根本是混帳政府。

針對此廣告，國民黨文傳會副主委洪孟楷也對行政院長林全、副總統陳建仁、總統蔡英文提出質疑。首先他問林全，「不公義年金就是你定義的年金改革嗎？」接著再指出，陳建仁曾說過「若有人覺得被污名化，我致歉」，但現在行政院帶頭污名化過去領年金的公務員，陳是否該道歉？最後他問蔡英文，政府帶頭污名化公務員，這就是蔡追求的公平正義嗎？

洪孟楷批評，行政院中，國防部、人事行政總處、教育部、勞動部等四個部會被特別點名要加強宣傳，恰好就是年改的四大團體「軍公教勞」；他認為行政院的不公義年金廣告，加工仇恨、製造對立，完全針對軍公教勞，「這種製造對立的政府，真的混帳！」

文傳會另名副主委唐德明則說，若現行年金不公義，為何扁政府執政8年都不改？他還提到，現行年金會導致國家財政困難，大家都能接受，但說年金不公義絕對別有居心，這種刻意挑起對立與仇恨的政府，與法西斯政府有何不同？

(中時電子報)