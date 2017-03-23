廣州新美術館 計畫2019年完工

廣州市人大常委會督辦002號議案決議實施情況，實地調研廣州博物館、廣州美術館、廣州文化館施工進度。按工程計畫，新美術館與新文化館將於2019年完工，並擇日迎客。

《廣州日報》23日報導，廣州市人大常委、市人大預算委員會主委沈奎表示，民生工程應突出民生，要避免只見工程，卻忘了投民眾所好。廣州市文廣新局副巡視員溫朝暉展望，各大新館的落成，將從根本上改變廣州的文化形象，有望讓廣州佔據未來若干年裡的國內文化高地。

(旺報)