初春賞櫻哪裡去？ 韓國櫻花盛開ING

慶尚南道河東郡的「十里櫻花路」沿途櫻花盛開，置身其中宛如童話世界般。（圖片提供／韓國觀光公社）

櫻花季時，釜山「海雲臺迎月路」湧現賞櫻人潮。（圖片提供／韓國觀光公社）

夜櫻慶典「E WORLD星光櫻花節」將於3月25日至4月9日盛大舉辦。（圖片提供／韓國觀光公社）

位於河東的花開市場舉辦櫻花節活動，除了能欣賞櫻櫻花外，也能品嘗傳統小吃。（圖片提供／韓國觀光公社）

初春溫度回溫，萬物生機勃勃正是賞花好時節，Kweather報告指出，今年櫻花季將於3月21日由南端濟州島向北逐漸綻放，南部地區預計3月26日~31日、中部地區4月2日~9日、首爾約4月6日櫻花綻放。此外，櫻花全盛綻放時期估計為開花後一週，濟州島約3月28日、南部地區4月2日~7日、中部地區則4月9日~16日可欣賞盛開櫻花。

韓國賞櫻不可不知的慶尚南道河東郡「十里櫻花路」，道路旁雪白櫻花樹向路中，有「韓國最美道路」稱號。路旁蟾津江在陽光照射下反射出耀眼光芒，櫻花、河水與陽光相映、美不勝收。鄰近的花開市場4月1日至2日盛大舉辦「花開市場櫻花節」活動，集市傳統小吃如銀魚生魚片、辣螃蟹湯等美食，令饕客大呼過癮。

釜山的「海雲臺迎月路」是欣賞櫻花的著名景點，每年櫻花季吸引各地旅客慕名前來;位於韓國中南部的大邱，是韓國第四大城，今年第6屆的夜櫻慶典「E WORLD星光櫻花節」將於3月25日至4月9日舉辦，結合櫻花季與燈節，白天、晚上不同美景，一次雙重滿足。

(中時)