《一念無明》刻劃人性，余文樂：「珍惜當下，重視自己所擁有的」

《VOGUE》雜誌提供。

港片《一念無明》真實呈現香港現今社會底層的生活，深刻描繪人性，導演黃進、男女配角曾志偉、金燕玲都入圍第53屆金馬獎，最後由黃進抱回「最佳新導演獎」，金燕玲也拿下「最佳女配角獎」。男主角「樂仔」余文樂的表現令人驚豔，首度提名香港金像獎最佳男主角獎，他說電影探討人的迷惑，但他自己現在越來越單純，「唯有開心這種感覺最真實，我很珍惜與身邊人相處的當下。」、「珍惜當下而且重視自己所擁有的。」

《一念無明》敘述阿東(余文樂 飾)獨自照顧飽受病患折磨的母親 (金燕玲 飾)。母子二人情緒對立猶如困獸之鬥。當阿東意外疏失害死母親。原本獨居多年的阿東父親大海(曾志偉 飾)因愧疚而將阿東從精神病院接回同住。兩個背負沉重愧疚的大男人只剩下對方，但是蝸居在狹小的房間內的親人，卻是自己最不能面對的過去……。電影裡真實呈現香港地狹人稠，生活壓力大，以及政局更迭所帶來的衝擊，特別是人性，親情、愛情與人際關係在現今社會下的轉變。

余文樂與導演黃進只見了一面就決定接演，而且不收片酬，「阿進由頭到尾把故事說了一遍給我聽後，我就決定要演出這個角色。因為故事很完整，題材很難得，我很有興趣，覺得電影拍出來會很不一樣。」不過礙於資源有限，劇組只有16個拍攝天，余文樂也只有14天的工作期，所以只能打亂時序跳著拍，樂仔每天的情緒起伏猶如洗三溫暖，「有一段時間不想見到導演，一看見他就想起當時的痛楚。」

在電影裡演技大爆發的余文樂將自己入圍香港金像獎最佳男主角歸功於導演，「我覺得阿進成就一個奇蹟。」、「這電影超出新導演可控制的範圍，即使對有經驗的導演，也是十分困難。」

※來源：甲上娛樂

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