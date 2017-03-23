借打一通電話 警方偵破超商及機車竊案

花蓮呂姓男子21日晚間騎乘贓車至吉安鄉一家超商，借用超商電話聯繫友人，並順手牽羊偷走架上1包餅干逃逸，警方獲報後，藉由查詢超商電話得知男子的身分，逮捕呂男。

警方表示，這名家住新城鄉的呂姓男子日前步行經過佳林村時，看到被害人的機車停放在門外鑰匙未拔，於是趁四下無人之際將機車騎走，被害人出門發現機車不翼而飛，趕緊向警方報案。

呂男偷得機車後四處遊蕩，在21日晚間騎著贓車至吉安鄉訪友，因為身上沒有行動電話，於是走進一家超商要求「借打一通電話」，好心的店員不疑有他一口答應，沒想到呂男離去前還順手偷走架上的餅干。

超商店員事後清點時發現物品遭竊，向派出所報案，經警方清查相關監視器畫面，證實呂男所為，但因男子所使用的交通工具是贓車，所以一時無法得知他的真實身分。

員警發覺男子曾使用過超商電話，立即調閱撥號紀錄，循線查出男子身分，接著前往男子的住處埋伏，昨天晚間順利將騎乘贓車返家的呂男逮捕，男子非常驚訝，萬萬沒想到借打一通電話竟成為自己落網的關鍵。1060323

(中央社)