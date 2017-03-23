港股近乎持平作收 靜候美健保改革表決

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香港股市繼昨天重挫後，今天終場走勢變動不大，未能維持盤初漲勢，市場投資人靜候今天稍後美國健保改革在國會的關鍵表決。

香港恆生指數收盤微漲7.29點，來到24327.70點。

基準上海證券綜合指數收盤上漲3.33點，或0.10%，來到3248.55點。深圳證券綜合指數收盤略漲0.71點，來到2038.60點。1060323

(中央社)