倫敦恐攻逮7人 警認定行凶者單獨犯案

英國倫敦國會外面昨天爆發恐怖攻擊後，警方今天已在倫敦和伯明罕共逮捕7人。警方相信攻擊者單獨行動，也知道他的身分，但未公布他的姓名。

英國首席反恐警官羅利（Mark Rowley）表示，警方搜索在倫敦、伯明罕及其他地區多處地點。

他說：「我們仍相信...這名攻擊者單獨行動，且是受到國際恐怖主義的啟發。我們此時沒有大眾受到進一步威脅的明確資訊。」

路透社報導，羅利表示，罹難者有各種不同國籍，他將罹難人數下修為3人，但未多做說明。

罹難者為1名遭刀刺致死的警察以及2名民眾。這2名民眾分別是40多歲女性及50多歲男性。

第4名死者是行凶者。

警方相信他們知道攻擊者身分，但是未公布其姓名。（譯者：中央社羅苑韶）1060323

(中央社)