批南歐人好酒色挨轟 歐元集團主席拒辭
歐元集團主席戴松布倫（Jeroen Dijsselbloem）20日宣稱，南歐國家將金錢揮霍在「酒色」上，他今天表示對這項說法感到「抱歉」，但拒絕下台以示負責。
法新社報導，戴松布倫因發表「種族主義」言論慘遭媒體砲轟，葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）和前義大利總理倫齊（Matteo Renzi）呼籲他立即請辭。
身兼荷蘭財政部長的戴松布倫在聲明中說：「假如這項言論冒犯了任何人，我很抱歉。」
戴松布倫的失言風波引發各界強烈反彈，暴露在採用單一貨幣的歐盟內部，南北一觸即發的緊張情勢。
柯斯塔說：「如果歐洲認真看待這起事件，戴松布倫已被解雇。」
柯斯塔說：「某個以種族主義、仇外和性別歧視態度對待若干歐洲國家的人繼續擔任歐元集團主席，令人無法接受。」
倫齊在臉書專頁說：「他愈快走人愈好。」
不過戴松布倫說，他「無意下台」；戴松布倫所屬政黨在上週荷蘭大選敗北。
戴松布倫20日接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時，強調歐元區成員國遵守歐盟嚴格開支規範的重要性。
戴松布倫認為，向歐元區較貧窮國家提供財政援助相當重要，「但我不會把所有錢都花在酒色上面，再向別人求助」。
戴松布倫說，這段話遭到曲解。
他說：「關於酒色這番話是就我本身而言，我的意思是，我無法想像把錢花在錯誤的地方，然後尋求財政援助。」
不過，這番話刺痛了葡萄牙、希臘和賽普勒斯等近幾年來接受歐元區紓困的國家，此外，接受援助的還有愛爾蘭和西班牙銀行。
戴松布倫還說：「我很遺憾我的話被人誤解，也很抱歉讓事情演變成南北對立。」（譯者：中央社劉文瑜）1060324
(中央社)
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