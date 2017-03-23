平權之路攜手走起來！美劇《當我們崛起時》真實刻畫過去美國同志堅毅對抗歧視，爭取愛與平等
台灣近年來有許多團體為婚姻平權努力，下周五更將進入憲法法庭釋憲，美國在2015年時通過同性婚姻合法化，然而談起性別平權運動的歷史，許多人的努力不應被忽視，美劇《當我們崛起時When We Rise》以性別平權以及種族問題為核心主題，隨著台灣婚姻平權法案的浪潮也引起不少討論。
《當我們崛起時When We Rise》講述1969年「石牆事件」後，同志平權運動的過程，劇中三位主角在爭取平權的過程中，遭遇各式不平等對待，真實刻畫出美國同志的處境，其中主角之一的肯瓊斯Ken Jones是一名黑人同志，除了同志身分遭受打壓，同時也受到種族歧視的壓迫；蘿瑪蓋伊Roma Guy則是來自農村的女權領袖，創立婦女聯合會，致力於女權和同志平權運動。編劇達斯汀蘭斯布萊克Dustin Lance Black曾獲奧斯卡獎，為了創作劇本花了三年心血研究，他表示「想把這些故事帶入生活需要相當的信心，也希望透過這部劇，讓觀眾瞭解向正確方向前進的必要性」。
※來源：愛奇藝
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關鍵字：當我們崛起時
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