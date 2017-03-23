向烏賊車說掰掰！彰化縣環保局祭重金 汰舊換新電動機車

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向烏賊說掰掰！彰化縣環保局加碼補助汰舊換新電動機車。（吳敏菁翻攝）

彰化縣環保局加碼補助汰舊換新電動機車。（吳敏菁翻攝）

彰化縣機車81萬輛，二行程機車就有8萬4000多輛，為6都外最多縣市，機車的pm

2.5排放量佔全縣4.5％，環保局向零汙染邁大步，今年加碼補助汰舊換新電動機車，最高補助1萬2000萬元，由於環保署逐年調降淘汰二行程機車補助，環保局長江培根呼籲把握早鳥優惠。

環保局空氣品質科長劉子云表示，機車排氣向來被視為空汙大宗，機車定檢結果發現，二行程機車較四行程機車，碳氫化合物排放量高25倍，再加上零件設備老舊劣化等因素，易產生大量青白煙，包含細懸浮微粒，不僅造成空氣汙染，油耗更高、更傷荷包，還損害大眾健康。

環保署修正「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」補助延長至2019年12月31日止補助費用也由1500元逐年遞降為1000元、500元。

「是向烏賊車說掰掰了！」為加緊零汙染腳步，彰化縣環保局「祭重金」較去年大幅加碼，淘汰二行機車及新購重型電動機車，環保署補助7000元，環保局再加碼從去年2100元提高到5000元，合計補助1萬2000元。

淘汰二行機車及新購輕、小型電動機車，環保署補助5000元，環保局加碼5000元。淘汰二行機車及新購電動自行車環保署補助5000元，環保局加碼3000元；新購電動機車環保署補助4000元，環保局加碼2000元；新購輕型、小型輕型電動機車和新電動自行車，環保署補助2000元、環保署加碼1000元。

(中時)