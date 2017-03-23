流浪狗誤入「山豬吊」遭夾斷腿 動保人士急救援

宜蘭礁溪山區日前傳出有流浪狗疑似遭人砍斷腳情事，「徐園長護生園」負責人徐文良聞訊，20日晚間自南部飛奔到宜蘭救援，發現受傷斷腿狗乃誤入鋼索陷阱，掙扎之際遭鋼索勒斷。宜蘭縣動植物防疫所於22日上山搜索拆除這種俗稱「山豬吊」的鋼索陷阱。

這次事件，動保人士救了2隻、宜蘭縣防疫所救了1隻，加上所內原有的1隻斷腿流浪狗，全數都被徐文良帶回細心照料，徐文良在臉書上嚴厲譴責捕獸鋏和山豬吊，並示範教導民眾如何協助誤入陷阱的動物解除夾具。

(中時)