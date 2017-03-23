韓陸世足會外賽開打 陸8千警力防衝突

2018年俄羅斯世界盃足球會外賽今晚在中國長沙舉行，南韓出戰地主中國隊，韓中關係因薩德部署日趨緊繃，為免場面失控，中國出動逾8000警力為南韓隊維安。

南韓外交部發言人趙俊赫今天在記者會上表示，估計將有200多名以「紅魔」啦啦隊為班底的南韓球迷，將前往長沙賀龍體育館為南韓國家足球代表隊吶喊助威。為保護南韓球迷安全，南韓方面已向中國當局請求採取必要的安全防範措施。

南韓「聯合新聞通訊社」引述趙俊赫的話說，外交部將在長沙專設小組，並開通聯絡足協、啦啦隊及僑民代表的應急網路，隨時確認並保護在中國公民的人身安全，外交部今天還將保持緊急工作狀態。1060323

(中央社)