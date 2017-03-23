綠非執政縣市 若和不錯人選合作不徵召

民進黨秘書長洪耀福今天說，執政尋求連任的縣市長，制度上會給比較多機會，但不一定是保障；非執政縣市由黨主席徵召，若有不錯人選也可以合作，這種情況下就不徵召。

民主進步黨選舉對策委員會昨天開會，決定現在執政要爭取連任的縣市由黨主席提名，送中執會通過；非執政縣市如台北市和新北市由黨主席徵召；民進黨執政已2屆的縣市舉行初選。而這大方向的規則將送7月舉行的全國黨代表大會通過後，再授權中執會訂定細節辦法。

洪耀福今天表示，目前執政的縣市長尋求連任有一定優勢，提名規則上是「黨主席提名後、送中執會通過後」就正式提名，但並非現任者就被保障，因為也有可能主席不提名，也可能中執會反對這個人選。

洪耀福說，規則還是對現任者比較有優勢，有人挑戰現任者，就算把現任者拼倒，也不一定會贏，反而兩敗俱傷，像2001年時任台中市長的張溫鷹尋求連任，蔡明憲挑戰張溫鷹，黨內初選由蔡明憲勝出，最後張溫鷹脫黨參選，結果由國民黨的胡志強選上台中市長。

洪耀福說，因此制度設計上還是給現任者比較多機會，「不一定是保障，但比較多機會。」

非執政縣市則是由黨主席徵召，洪耀福說，非執政縣市若堅持要初選，會有很多弊病、沒彈性，他舉例，若某縣市要初選，公開辦了之後，也許沒有人登記，黨因此回到徵召方式來找人，但突然有一個人跑來登記，怎麼辦？又或者出現兩個都不強的候選人來登記，怎麼辦？

洪耀福說，民進黨過去都會想要在艱困選區徵召，就是因為徵召才有彈性，接受徵召的人不限黨籍，如果林志玲、周潤發、張學友想選也可以。

洪耀福也說，如果覺得其他人選很好，也可以和這個人選合作，因此決定不徵召，這樣彈性很大。1060323

(中央社)