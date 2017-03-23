林全：沒有不喜歡彭淮南 也沒有非常喜歡
行政院長林全今天表示，他沒有不喜歡中央銀行總裁彭淮南，也沒有非常喜歡，彭淮南的建議他也沒有不聽。
行政院會上午通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年編列特別預算新台幣8824.9億元。會後林全親自召開記者會說明內容。
有網路媒體報導，前瞻基礎建設原始創意來自彭淮南，「林全好像也不是很喜歡。」
對此，林全表示，「我沒有不喜歡彭淮南，也沒有把他當成非常喜歡的（人），他的建議也沒有不聽。」
林全說，彭淮南是非常熱心的官員，對公共政策、提振經濟景氣有很多建議跟想法，也有跟他提過、寫過書面報告給他看。
他說，但要不要做公共建設，要經過評估、要有好的計畫，最後決定以編列特別預算的方式來進行。這不是聽一個人建議決定的，有聽取各界意見，其實不需要任何澄清，他非常感謝彭淮南，提了很多建議都非常好。
至於前瞻基礎建設是否是彭淮南建議？林全回應，提擴張性支出的人太多了，最早提的不是央行；擴張性經濟政策對經濟有幫助，但還是要適當，要看具體計畫內容好不好，而不是看誰提的，這一點都不重要。1060323
(中央社)
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