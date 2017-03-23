李應元：大家長期對環評有誤解

我要評比

針對部分企業界表示要改投資國外，環保署長李應元今天表示，大家長期對環評有誤解，新政府從去年上任以來，35個環差審議通過31個，大部份的產業都會通過。

行政院環境保護署今天舉辦「地方政府環保機關績效考核優等聯合頒獎典禮」，表揚105年度河川污染整治及海洋污染防治績效優良縣市，會中環保署長李應元接受媒體訪問時，作上述表示。

李應元說，經濟產業跟環境是可以雙贏的，且大家長期對環評有所誤解，以520上任以來為例，總共有35個環差案，通過31個，未通過的4案中有3案是台塑六輕，顯示大部份的產業都會通過。

他表示，很多大筆投資的案子也都有通過，希望大家不要情緒、努力溝通，「用數字來講話」。

李應元說，該減量多少，用第三方來查核絕對會讓民眾有信心。他舉例六輕4.7期就是一例。

李應元指出，很多是誤解，環評絕對不是大家所想像的，事實上環評是大家一起選擇的健康。1060323

(中央社)