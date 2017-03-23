朱立倫盼雙北共同供水共同水價

新北市長朱立倫今天表示，希望大台北地區能達到共同的供水、共同的品質、共同的水價，「這是我們努力的目標」。

朱立倫與台北市長柯文哲今天共同出席「雙北合作交流平台第3次市長層級會議」，朱立倫會後接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲受訪指出，台灣現在只有一個台電，但是有兩家水公司，他對合併是沒什麼意見。

至於共同水價部分，柯文哲說，這本來就可以討論。

朱立倫指出，大台北地區能夠成為一個自來水公司或者是自來水事業處，然後達到共同的供水、共同的品質、共同的水價，這是努力的目標，今天提出來，現在所謂在地飲水，其實已經達到了。

他說，這幾個月來，整個新北市包括板新水廠全部都是使用在地的水，包含翡翠水庫的水跟三峽河鳶山堰的水，並沒有使用石門水庫的水，重點是怎麼樣讓服務品質跟水價能夠達到一致，這是一個努力的目標。1060323

(中央社)