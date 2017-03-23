竊嫌投案先喝酒壯膽 酒駕罪加一條

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家住花蓮市林姓男子涉及竊盜案經警方鎖定，林男自知難逃法網，找來朋友喝點酒壯膽及諮詢意見，林嫌認為一切準備妥當，隨即赴派出所投案，結果酒測值超標，罪加一條。

花蓮警分局表示，日前自強派出所轄區發生一起順手牽羊的竊盜案件，員警受理報案後，依被害人提供的線索及嫌犯特徵積極訪查，很快就鎖定一名41歲的林姓男子涉有重嫌，警方多次上門找林男都找不到，於是循相關管道，積極找人到案說明。

林男得知自己已被警方鎖定，自認難逃法網，打算主動前往派出所說明，但林嫌先跟朋友喝點酒小酌一番，請朋友幫忙壯膽及提供意見，林嫌在認為一切都準備妥當後，隨即開車前往派出所。

派出所員警見男子渾身酒氣，且坦承喝酒開車，警方隨即對林男實施酒測，酒測值高達0.70毫克，明顯已涉嫌觸犯公共危險罪。警方偵訊後以公共危險及竊盜罪嫌移送法辦。1060323

(中央社)