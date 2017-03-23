百貨週年慶開打 餐飲進駐帶動人氣

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春暖花開，百貨週年慶活動開打，面對今年第1季業績不如預期，台中市百貨業者積極引進知名品牌餐飲業者進駐帶動人氣，今天一家北方麵食進駐百貨公司即出現排隊人潮。

今年初春節檔期各百貨業者業績都不如預期，業者企盼這波週年慶及母親節檔期可以營造買氣，扳回一城，台中市各百貨公司週年慶活動陸續登場，VIP預購先登場，由於各家業者都祭出滿千送百等多項優惠，預購業績亮麗，讓業者期待拉出長紅。

台中大遠百店長藍卓成表示，看好週年慶及母親節檔期，因為這次預購期間創下4億元業績，較去年同期成長5%，其中以化妝品、家用品、家電的買氣最好。

藍卓成指出，如今百貨業者都積極引進知名餐飲品牌進駐，吸引消費者上門，帶動人氣，以台中大遠百為例，在週年慶開打前，就已有豆腐村進駐，今天又有北市知名的北方麵食品牌朱記餡餅粥進駐台中大遠百，首度進軍中台灣，還未開門，民眾就已經排隊等著進場。

台中大遠百店是朱記餡餅粥在中南部的第1家店，漢記集團總經理周雪琴表示，創始於1973年的朱記餡餅粥，特別為台中鄉親推出台中獨家商品酸辣湯餃，今明兩天當日排隊前30名者即贈40元小菜1份，25到26日每日限量50份小米粥買1送1，27日起到4月19日店內用餐拍照打卡送小菜。

另外，日曜天地名牌折扣中心則看好台中公園旁的泡沫紅茶商機，邀請以粥品、茶點聞名的「十二月」進駐，希望讓消費者在OUTLET購物時，也能體驗台中在地的飲食特色。1060323

(中央社)