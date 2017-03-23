樂迷們準備「接招」，Take That睽違三年再次出發，全新曲風帶你進入《美妙幻境Wonderland》！
成軍已有27年歷史的接招合唱團Take That，睽違三年整裝出發，在經歷了「Take That Live 2015」的巡迴演唱會之後，Gary Barlow、Howard Donald與Mark Owen三人開始有了新專輯的概念，創作出了接招合唱團第8張錄音室專輯《美妙幻境Wonderland》。《美妙幻境Wonderland》由三屆葛萊美得主的傳奇製作人Stuart Price、Tony Hoffer，以及Mark Crossy等多位王牌人物連手操刀，預計4月初進口發行。
經歷了長達10年的修團解散期，2006年接招合唱團Take That復出後以《美麗境界Beautiful World》、《馬戲人生The Circus》、《接招進化論Progress》以及《III》等專輯，連續四度登上英國金榜專輯排行冠軍，並且累積創下英國26白金的絕強銷售紀錄。雖然在上一張專輯《III》過後，繼羅比威廉斯Robbie Williams短暫回歸又離團，創始團員Jason Orange以私人因素為由，也離開了接招合唱團。接招合唱團Take That仍不負歌迷期望，醞釀出全新風格大碟。
同名歌曲〈Wonderland〉具有跳動的電子音符點綴，突顯出團員的獨特嗓音；首支主打單曲〈Giants〉一發行便空降UK No.13與蘇格蘭單曲榜No.13，並且登上英國iTunes排行榜No.4，新專輯融合了許多新興元素，幻境式曲風突破英國傳奇男孩團體以往的所有框架。
※來源：環球音樂、Facebook@takethat
(雜誌精選)
關鍵字：接招合唱團
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