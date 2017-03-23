心情不好砸土地公像出氣　嫌落網超後悔

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林男因精神狀況不好，情緒失控竊取頭份市一處土地廟神像並砸毀丟棄，到案後非常後悔。（黎薇翻攝）

林男一時情緒失控，竊取頭份市一處土地廟神像並砸毀丟棄。（黎薇翻攝）

苗栗縣頭份市上埔里玫瑰新村土地公廟神像日前遭竊，警方調閱監視器以車追人，林姓嫌犯到案後向警方表示，結婚時沒請土地公，最近覺得土地公在耳邊騷擾他，一時情緒失控竊取土地公神像並砸毀丟棄。

頭份警分局斗坪派出所17日受理民眾報案，上埔里玫瑰新村一處土地公廟神像遭竊，員警到現場發現廟裡土地公、土地婆2尊木頭神像遭竊，土地公石碑也被毀損，警方調閱附近路口監視器清查，鎖定白色自小客車嫌疑重大。

警方前往白色自小客車林姓車主住處調查，經車主母親同意搜索，在車輛後座找到疑似遭竊的神像基座。因林男精神狀況不佳在醫院治療，39歲林嫌男前兩天到案坦承駕駛自小客四處亂晃，竊取土地公婆神像後砸毀，並把神像丟棄至竹南海邊。

林嫌到案後相當後悔，表示願意賠償，他向警方說，結婚時沒請土地公，最近幻聽覺得土地公在耳邊騷擾他，警方偵訊後仍依竊盜、毀損罪嫌移送苗栗地檢署。

(中時)