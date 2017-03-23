募兵制人力減 國軍承諾明年仍助恆春洋蔥採收

今年陸戰隊99旅按照去年投入200人力40天，也允諾明年不會停止助收這項「愛民服務」。（周綾昀攝）

恆春洋蔥產季到，採收期仰賴國軍助收已有近20年，隨募兵制，蔥農憂心要取消該「愛民服務」，不過20日200名陸戰弟兄出現在洋蔥集貨場及蔥田，展開為期40天的助收，國軍也承諾明年仍會繼續派人，為蔥農省去大筆人力支出。

道路兩旁的蔥農及穿著紅色陸戰隊上衣的國軍弟兄，在蔥田揮汗採收的畫面，是恆春人共有的記憶，不過實施募兵制後，原40萬人的國軍兵役結構調整，現只剩20萬人，令蔥農憂心是否會影響助收。

「不只今年，明年也會如期派弟兄支援。」三軍聯訓基地政戰主任李欣洋說，20日起200名陸戰隊99旅人員，進駐各集貨場與蔥田40天，雖人數較全盛時期600人、50天少，不過去年農會認為200人助收640多公頃已足夠，今年實際種植面積僅544公頃，人手理應足夠，明年派員與天數則未定。

至於外界質疑助收人員9成為志願役，薪資成本極高，又是納稅人的稅金，有不務正業之嫌，李欣洋回應，每年在恆春半島實施聯合實彈射擊，確實影響半島居民生活，因此不能用薪資評斷必要性，若民眾認為官兵應100%從事戰鬥訓練，那救災需求也遭疑。

謝姓蔥農坦言，洋蔥每公頃採收工資成本直逼4萬元，幸有國軍支援，目前請不到工的問題較小，但仍要調枋寮、東港甚至高雄碼頭卸貨工人來採收，農民與農會也急於解決自動化收割問題，引進日本機械，無奈土質差異無法運作，近年仍需仰賴人力。

(中時)