男子光復橋一躍而下 命危送醫急救

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年約40多歲男子從光復橋上跳水，警消將他救起送醫急救。（葉書宏翻攝）

年約40多歲男子今（23日）下午4時許，在新北市板橋區光復橋、往台北方向，突然從橋上一躍而下，警消獲報出動橡皮艇，20分鐘後將男子拉起，男子已無生命跡象，送醫急救。

目擊者向警方表示，有看到男子從橋上跳下。警方在橋上有發現包包，未查獲證件，正進一步釐清事發原因。

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(中時)