肚子餓心情差 精障男西門捷運口推倒老婦

溫男攻擊老婦後，從捷運出口離去。（陳鴻偉翻攝）

溫男的母親出面，希望能向被害人當面致歉。（陳鴻偉攝）

介壽路派出所所長蔡漢政說明偵辦情形。（陳鴻偉攝）

37歲領有精障手冊的溫姓男子，16日下午4時因肚子餓心情不好，在西門捷運站3號出口閒晃時，看到70歲陳姓老婦經過，莫名其妙猛推對方，害陳頭部撞到欄杆受傷，手上的玉鐲也碎掉，又氣又怕前往警局報案，中正一警方經循線追查，今天下午4時傳喚溫男到案，全案依傷害罪函送法辦。

溫男的母親也陪同前往警局，她表示與丈夫離婚多年，有精神障礙的兒子平時跟前夫同住，但白天時她會帶兒子到處走走，隨時看著以防他情緒失控傷人，16日那天她早上也有陪兒子，下午則讓他自己回家，不料就發生傷人憾事，她希望當面向陳姓老婦道歉，並商量一下如何賠償及善後，對經常失控的兒子也感到很傷腦筋。

(中時)