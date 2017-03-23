雲朵舒芙蕾 嘗一口漫步在雲端的滋味

天成大飯店TICC世貿會館雲朵舒芙蕾。(業者提供)

天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café推出春季甜品「雲朵舒芙蕾」，與一般舒芙蕾呈現蛋糕體的口感不同，Taipei Garden Café西點副主廚宋龍珠特別增加了牛奶比例，讓舒芙蕾的口感變得更加綿密、入口即化，外層則像雲朵一樣蓬鬆，咬一口，就像漫步在雲端，估計會吸引許多甜點控來嘗鮮！

充滿蛋香的雲朵舒芙蕾共有芒果醬、莓果醬、百香果醬、太妃焦糖醬、巧克力醬及香草醬6款佐醬可搭配。芒果醬、莓果醬及百香果醬皆以嚴選品質的清新水果打造而成，帶有天然爽口的酸甜滋味。

太妃糖醬以鮮奶油融入焦糖，特調比例打造略帶焦苦的後勁，甜而不膩；巧可力醬則以法國頂級法芙娜巧克力調配而成；香草醬使用香草棒刮取的香草籽，搭配香草口味舒芙蕾，香草口味加倍濃郁。

即日起至2017/5/19，雲朵舒芙蕾單點NT$130+10%起，套餐含飲品NT$199+10%起。

(中時)