雲朵舒芙蕾 嘗一口漫步在雲端的滋味
天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café推出春季甜品「雲朵舒芙蕾」，與一般舒芙蕾呈現蛋糕體的口感不同，Taipei Garden Café西點副主廚宋龍珠特別增加了牛奶比例，讓舒芙蕾的口感變得更加綿密、入口即化，外層則像雲朵一樣蓬鬆，咬一口，就像漫步在雲端，估計會吸引許多甜點控來嘗鮮！
充滿蛋香的雲朵舒芙蕾共有芒果醬、莓果醬、百香果醬、太妃焦糖醬、巧克力醬及香草醬6款佐醬可搭配。芒果醬、莓果醬及百香果醬皆以嚴選品質的清新水果打造而成，帶有天然爽口的酸甜滋味。
太妃糖醬以鮮奶油融入焦糖，特調比例打造略帶焦苦的後勁，甜而不膩；巧可力醬則以法國頂級法芙娜巧克力調配而成；香草醬使用香草棒刮取的香草籽，搭配香草口味舒芙蕾，香草口味加倍濃郁。
即日起至2017/5/19，雲朵舒芙蕾單點NT$130+10%起，套餐含飲品NT$199+10%起。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。