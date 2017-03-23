明道大學時尚動態展，學生有機會秀上國際舞台

明道大學時尚系年度動態展，學生大方秀自己。鐘武達攝。

明道大學時尚系動態展，學生有機會秀上國際舞台。鐘武達攝。

明道大學時尚造形學系今天舉辦年度動態展「蛻變」，展出18組設計師作品、動員100多位模特兒，現場評審來自業界，評選勝出的前3名將可以獲得前往美國芝加哥參加StyleMax商展的機會。

時尚系系主任林勤敏表示，年度動態展是時尚系的年度盛事，參加對象包括全系1到4年級以及馬來西亞海青班新秘科的學生，他們必須經過校內初選，並擠進18強，設計師的作品才能真正踏上伸展舞台。

時尚系二年級的洪嘉利說，為了這場動態展，已經不眠不休熬夜了1星期，衣服不斷重複檢查與嘗試不同的整體造型，就是希望贏得廠商的青睞與肯定，畢業即能就業。

林勤敏表示，往年的的時尚動態展評審，都會邀請學術界代表，今年的15名評審則都是來自界界的服裝設計公司與婚紗製作廠商。這樣的改變，一方面避免閉門造車，另一方面積極讓學生的成果對外發表，增加實務學習或就業的機會。

她還強調，學生設計的作品不只有機會正式上市，時尚系並與美國服裝Sussman公司跨國合作，成立推出「Ming Dao Fashions」（「明道時尚」）品牌，這次動態展評選出的前三名，將在5月前往美國芝加哥參加StyleMax商展，是拓展國際視野的好機會。

(中時)