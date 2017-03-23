侯怡君沒品罵利菁 網友怒轟：講這話更噁心！

侯怡君激動罵利菁，慘遭輿論一面倒罵臭頭。(羅永銘、盧禕祺攝)

陳沂力挺利菁。(取自陳沂臉書)

利菁與羅霈穎昔日「紅鞋案」恩怨浮上檯面，侯怡君今（23日）無端加入戰局，爆氣嗆利菁炒新聞，還對利菁人身攻擊，語畢還不覺得自己失言，繼續撂話「有錄影我也不怕」，理直氣壯地模樣被網友一面倒罵臭頭！

利菁、羅霈穎雙姝恩怨席捲媒體各大版面多日，侯怡君今日就不客氣批評在炒新聞，甚至還對利菁人身攻擊「人妖就是人妖」，稱利菁被老天開了玩笑，現在活得幸福快樂，諷刺利菁應該去幫多元成家議題發聲。

而侯怡君一番言論讓在場眾人傻眼，消息一出，網友更是一面轟她講話有夠不厚道，「太過份了吧」、「講這種話更噁心」、「罵人家人妖？人家又和妳有過節嗎！她沒傷害人啊」、「她會講這種話，證明她的水準只到這個等級，虧她都幾歲的人了」。

網紅兼活動主持人陳沂就在臉書力挺利菁：「我認識的利菁，就是一個真誠美麗有智慧的女人。當她們對妳的攻擊愈惡劣，更顯得妳的高貴！」利菁所屬伊林娛樂則不願與對方起舞：「她才是在炒新聞吧，不會回應她。」

(中時電子報)