企業與在地效園互動　歡慶兒童節

我要評比

日月潭馥麗溫泉大飯店引進縮小版電動車，4月1日至5日每天下午提供魚池鄉在地學童和住房小朋友預約體驗。(沈揮勝翻攝)

邀請在地小學學童獻藝，強化互動。(沈揮勝翻攝)

小朋友DIY體驗。(沈揮勝翻攝)

迎接兒童節，日月潭馥麗溫泉大飯店今天上午邀請明潭國小學童展演茶席，與鄉親互動、饗住房旅客！該企業另訂4月1日至5日每天下午，提供在地及住房小朋友免費體驗全新引進的「小小超跑」，並推出彩繪撲滿、拼豆DIY與兒童餐，讓親子歡度快樂時光。

馥麗溫泉大飯店擁多項專為小朋友施設的空間，包括兒童遊戲室、戶外戲水泳池、溫泉按摩池、兒童戲水池。「小小超跑」。全新的實車縮版「小小超跑」，將在4月的前5天免費供住房小朋友體驗，並擴及到全鄉國小學童，但必需事先預約，以利安排時程。

馥麗表示，4月份每日上午9點至晚上9點，在麗水館還有彩繪撲滿買1送1活動，優惠價450元，售完為止、拼豆DIY優惠價每位100元、現場有熱心的大哥哥、大姊姊教授、陪伴，共渡歡樂時光。

餐飲部則推出攜帶1位兒童用餐，無論早餐、午餐、下午茶、晚餐，都可享免1成服務費優惠。同時，還有最受小朋友喜愛的炸雞塊、薯條、可愛造型兒童專屬午餐美食新登場，邀請賓客一起品嘗。

即日起至4月30日，馥麗推出「周年慶住房買1送1」3天2夜平日住宿專案價12000元起，入住即贈送岩盤浴買1送1及早、午、晚餐、客房迎賓點心、美人湯、戶外戲水泳池、溫泉按摩池等多項優惠。詳見馥麗官網。

(中時)