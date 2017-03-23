SBL》總冠軍賽戰情分析(一)：布拉主宰風向

達欣洋將布拉將扮演球隊爭冠的最重要角色。(中華籃協提供)

第14季SBL總冠軍賽25日將於新莊體育館登場，儘管台北達欣本季對戰取得3勝2敗優勢，想贏新北裕隆仍沒那麼容易，其實簡單來講，今年總冠軍賽究竟誰能封王的「風向」，仍然放在「印度姚明」布拉1人身上。

其實達欣本季遭遇裕隆，大部分都占據絕對優勢，兩場輸球分別是首次與最後1場對上，但這兩場比賽只能擔任參考的主因，在於首次對決，達欣交出離譜的三分球投17中1，甚至最後1次對決，達欣只用全本土應戰。

關鍵出在布拉帶著226公分、160公斤的身材優勢，確實讓對手難以抵擋，本季場均20.5分、15.6籃板與2.7火鍋，幾乎等於讓他在禁區內接到球，對手只能眼睜睜看他爆扣或故意犯規，畢竟他的本季罰球命中率僅5成59。

所以裕隆要如何阻擋布拉，就成他們想要成為史上最多冠軍(5冠)的頭號課題，畢竟派出賀夫去守布拉，無法真正達到封鎖效果，這樣子的話責任全都落在周柏臣、李德威兩名本土長人身上，這種「壓力」非同小可。

況且布拉跟李恩不同，李恩脾氣過於毛躁，且容易陷入犯規麻煩，反觀布拉較為冷靜，通常會讓他動怒的原因，都是裁判有點「偏袒」本土球員小動作的無奈抗議或抱怨，因為老實講，要想扛住布拉幾乎等同不可能的任務。

所以要守住布拉，不只是靠裕隆本土常人，更要看裁判尺度的寬鬆程度，假如裁判吹得很嚴，布拉自然比較獲益，反之如果裁判尺度很鬆，布拉在籃下要不到應有犯規吹判，裕隆想要取勝的機會自然大增。

(中時電子報)