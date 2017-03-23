同婚釋憲 伴侶盟盼大法官明確解釋
大法官會議明天召開憲法法庭，辯論同婚議題，伴侶盟今天表示，盼大法官釋憲做出明確解釋，保障同志婚姻平等自由權，否則「只是把戰場又丟回立院」。
司法院大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭定於3月24日上午9時，於司法院憲法法庭言詞辯論，開庭過程會在司法院網站直播，擔任祁家威釋憲案律師、台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯明天都將出席。
許秀雯表示，明天主要看大法官認為民法是否允許同志結婚，若認為民法允許同志結婚，但法務部和內政部函釋不允許，就應該廢除函釋。
若大法官認為民法不允許同志結婚，就要再解釋此舉是合憲或違憲，如認為違憲，那就要修改民法，如認為合憲，那就是認為同志無法享有婚姻自由平等權，也是最讓同志失望的結果。
對於大法官受理同婚釋憲，許秀雯認為，「這是一種進步」，讓大家可以論理，但也希望能有明確的結果，如果判決不夠清楚、沒有充分論理，將會引發後續更多爭議，最後變成各說各話，「只是把戰場又丟回立法院」，沒有解決憲法爭議和和社會爭議，這場辯論也失去意義。
許秀雯指出，目前台灣同志的社會處境，就是被排除在婚姻制度外，無法平等享有結婚自由，希望大法官能針對同志權益受憲法保障的部分做出明確指示，例如受民法或專法等其他制度保障，「最根本的方法，就是不再排除同志締結婚姻的自由」。
她說，如果大法官認為同志權益另用同性伴侶制度保障就好，「會當作這是一種妥協和挫敗」。
許秀雯也指出，以伴侶盟立場而言，組織家庭的方式，不一定只限婚姻途徑，但重點在於人民是否對制度有選擇權，如果另外創設專法或伴侶制度，讓各種性傾向的伴侶都可選擇，可以讓家庭組成方式更多元，但如果不讓同志有結婚自由，只是用伴侶制度來保障同志，「這就是刻意的隔離」。1060323
(中央社)
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