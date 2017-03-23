快取寶傳欠債百億 孫岳澤別墅人去樓空
「快取寶」公司負責人孫岳澤自爆欠債上百億元「落跑」出境，檢調今天搜索孫岳澤位於嘉義市的別墅，但已人去樓空。
在台北捷運站設有108個智慧型取貨儲物櫃點的「快取寶」公司，負責人孫岳澤傳出周轉不靈，本月15日跳票，他在臉書自爆帳面票據積欠約新台幣100億元，外傳夫妻倆已潛逃出境。
嘉義地檢署以孫岳澤夫婦涉嫌觸犯「銀行法」吸金罪及刑法詐欺等罪，今天指派檢察官曹合一指揮嘉義市調查站、調查局南機站共計70多人，持搜索票搜索北中南共6處地點。
嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，檢調今天搜索包括嘉義市3處地點、台中市1處地點、台北市2處地點，查扣相關帳冊一批、金飾及名貴服飾等物品。
其中，孫岳澤位於嘉義市的住宅，已人去樓空，連車庫停放的轎車也不見蹤影。檢方表示，由於孫岳澤夫婦尚未到案，檢方將持續調查，以釐清案情。
據了解，快取寶公司負責人涉嫌倒債，受害者包括建商、民意代表、木材商、印刷商，金額從數千萬元至10餘億元不等。
外傳孫岳澤自2011年起即有財務危機，曾以月息4至5分利向大小金主借錢周轉，以債抵債，導致債築高台，但檢方未予證實。
至於孫岳澤夫婦是否潛逃至香港，或取道香港逃往第三國，檢方表示，因港台無正式的司法互助，將透過特殊管道追查孫岳澤夫婦出境後的行蹤。1060323
(中央社)
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