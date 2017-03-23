梅蘭妮亞躺槍 成節目「東歐女容易原諒腥夫」範例

川普和梅蘭妮亞。(圖/shutterstock)

義大利一檔節目日前在探討「男人喜歡來自東歐的女性」的議題時，列舉出來自東歐女性受到喜愛的原因，除了總是很性感、身材很好以外的理由外，還列舉出她們樂意臣服於丈夫、「容易」原諒丈夫在外偷腥，甚至還提及說東歐女性喜歡一夫多妻的制度，而節目也說美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania)就是好的範例。而當這些荒唐言論一出，也引發了不少爭議，最後電視台甚至宣布砍掉這檔節目來滅火。

義大利廣播電視公司的《我們星期六來聊聊》(Parliamone sabato)節目，日前播出了一集以「來自東方的威脅，男人喜歡外國女性」為主題，內容討論男性為來自東方的女性為之瘋狂的現象及對她們的幻想，而最令人感到荒唐的是當節目討論到「為甚麼要選東歐女性當女朋友」時，列出了六大項原因，包括「生完小孩以後仍保持好身材」、「總是很性感，不會穿運動褲和睡衣」、「容易原諒偷腥」、「樂意臣服於男人」、「從小就被教育要當家庭主婦」以及「不抱怨、不黏人、不生氣」。

義大利廣播電視公司的《我們星期六來聊聊》節目，日前播出了以「來自東方的威脅，男人喜歡外國女性」為主題的一集。(圖/twitter)

該節目也舉例最佳的例子就是美國總統川普(Donald Trump)，他的幾段感情對象都是東歐女性，包括他的元配伊凡娜(Ivana)以及現任妻子，也就是美國第一夫人梅蘭妮亞。她們分別是來自捷克以及斯洛維尼亞，而川普在和伊凡娜離婚前，就盛傳劈腿他之後的第二任妻子梅波斯(Marla Maples )，當時伊凡娜乾脆俐落的簽下離婚協議，引發不少關注。而在去年選戰時自己已經原諒川普了，也造成當時有不少輿論認為，梅蘭妮亞習慣了當小女人，所以對丈夫的話百依百順。

川普第一任妻子伊凡娜。(圖/shutterstock)

而這檔節目這些荒唐充滿性別歧視的言論，在播出之後也引發了很大的爭議，電視台的老闆Antonio Campo Dall’Orto表示要砍掉這檔節目，也說:「我們需要徹底改變談論女性的方式，要更加尊重女性」。義大利兩院主席博德里尼(Laura Boldrini)也表示：「這番言論不只污辱女性，也污辱了男性，這番言論讓我們不能和另一個性別平等、尊重的相處」。

(中時電子報)