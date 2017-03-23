德籍遊客手機掉計程車上 警1小時內尋回
德國籍男子PABLO來台遊玩，從桃園機場搭乘計程車到北市信義區永吉路準備投宿民宿，下車時卻不慎將手機掉在計程車上，PABLO急忙至信義分局五分埔派出所報案，希望警方能協助找尋。
警方發現，該手機內不是安裝台灣當地SIM卡，且未開通漫遊功能，無法接聽或撥出、也無法以「尋找我的iPhone」功能定位，警員黃晟洋詢問PABLO乘車路線後，經調閱路口監視器畫面，鍥而不捨持續比對、過濾時間點及計程車車型，鎖定多輛可能為PABLO搭乘的計程車，並打電話一一聯繫運將確認，終於在一部機場排班計程車上找到遺失的手機，司機表示願立即送至派出所面交失主。
PABLO對於警方在短短1小時內尋回手機表示非常感謝，也稱讚台灣警察的高效率，對需要幫助的旅人，全力協助、盡職努力的精神讓他深受感動，表示初至台灣就感受到濃濃的人情味，一再表示還會再來。
(中時)
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