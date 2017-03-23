辛季澧導演籌拍新片 到長榮女中選角
曾執導過國片「大顯神威」的新銳導演辛季澧，去年成立吾托邦電影公司，下半年預拍青春校園片，為了物色儲備演員，希望將部分機會留給台南的學生，近日特地到長榮女中選角，吸引逾70名學生報名角逐。
辛季澧的國片「大顯神威」創下不俗的票房，有感於台灣電影人才外流，去年和好友合開電影娛樂公司，致力於在地人才的培育，今年下半年，公司計畫開拍一部青春校園片，辛導有感於南部的孩子少了一些機會，因台南的人文、美食、建築都深深吸引他，他觀察到台南的女孩不擅裝扮，更顯樸實與純真具可塑性，才親自南下選角。
辛季澧表示，會到長榮女中選角是好友極力推薦，他拜訪校長蔡玉敏後，馬上撥出一個下午的時間到該校進行公開徵選，共吸引逾七十名來自各科的學生報名參加，熱烈的程度連導演都嚇了一跳。
挑選角色時，辛季澧要求學生極盡所能吸引他的目光，其中有位唱功了得卻對自己樣貌沒自信的原住民學生，辛鼓勵他，長相沒有好壞，只有自信與否，他也提醒所有的學生，要在演藝圈生存，長相好壞沒有絕對，但一定要有自己的風格，才能被看見。
辛季澧在長榮女中挑選出十幾位具有潛質的學生，再安排面試，他更明確表示，未來會和長女建立長期合作的模式。
(中時)
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