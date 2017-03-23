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代間學習玩桌遊 讓榮家老伯伯笑開懷

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代間學習玩桌遊，讓榮家老伯伯笑開懷
榮民伯伯與小朋友玩桌遊。（潘建志翻攝）
代間學習玩桌遊，讓榮家老伯伯笑開懷
榮民伯伯與小朋友玩桌遊。（潘建志翻攝）
代間學習玩桌遊，讓榮家老伯伯笑開懷
屏科大社工系學生與榮華國小師生在屏東榮家共同舉辦代間學習活動。（潘建志翻攝）

屏東科技大學社工系學生在屏東榮家舉辦代間學習活動，邀請榮華國小16名學童和榮家伯伯們一起玩桌遊，享受祖孫天倫樂。學生將學校所學的理論架構與榮家的實務工作結合，讓老伯伯們露出難得的笑容。

學生林潔盈說，榮家伯伯們因身體功能受限制，視覺、觸覺、肌力不足，必須依靠輪椅代步，較少有機會與外界互動。代入老少代間學習，可促進長者的身心活化及人際互動。桌遊也能讓長者從小朋友得到親情藉慰，小朋友也能學習尊重長者，從小培育敬老關懷態度。

他說，台灣已邁入高齡化社會，年長者面臨健康、醫療、生活、社會與經濟等議題，且受到少子化影響，加重問題之衝擊，活躍老化與在地老化是未來方向，健康照護議題也逐漸受到大眾關注與重視。

(中時)

關鍵字：桌遊榮華國小榮家屏東科技大學
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