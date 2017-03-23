代間學習玩桌遊 讓榮家老伯伯笑開懷
屏東科技大學社工系學生在屏東榮家舉辦代間學習活動，邀請榮華國小16名學童和榮家伯伯們一起玩桌遊，享受祖孫天倫樂。學生將學校所學的理論架構與榮家的實務工作結合，讓老伯伯們露出難得的笑容。
學生林潔盈說，榮家伯伯們因身體功能受限制，視覺、觸覺、肌力不足，必須依靠輪椅代步，較少有機會與外界互動。代入老少代間學習，可促進長者的身心活化及人際互動。桌遊也能讓長者從小朋友得到親情藉慰，小朋友也能學習尊重長者，從小培育敬老關懷態度。
他說，台灣已邁入高齡化社會，年長者面臨健康、醫療、生活、社會與經濟等議題，且受到少子化影響，加重問題之衝擊，活躍老化與在地老化是未來方向，健康照護議題也逐漸受到大眾關注與重視。
(中時)
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