霧峰車籠埤抽水站完工 大里溪防汛最後一塊拼圖完成

霧峰車籠埤抽水站完工，完成大里溪防汛的最後一塊拼圖！（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局爭取中央「流域綜合治理計畫補助」，斥資1億元在霧峰興建「車籠埤抽水站」，工程已於今年1月完工，汛期時將可發揮防洪效用，減少當地淹水面積約39公頃，保障周遭居民約3,000多人生命財產安全，完成大里溪防汛整治的最後一塊拼圖。

水利局長周廷彰說，本工程搭配車籠埤排水的出口閘門，在閘門兩側加裝自動水門，4座抽水機組全啟動後，3分多鐘內可排掉1座國際標準游泳池水量，相當於27台大型移動式抽水機的抽水能量。日後也將加強代操作廠商教育訓練，以因應豪大雨來襲時可能發生的各種狀況，減少淹水災情。

周廷彰指出，考量機具穩定性、減少損壞機率，抽水機組採用與臨近3座抽水站相同單元機組的設備，便於緊急更換；另設置自動攔汙設備，可隨時清除抽水站入口渠道的垃圾雜物，未來更將配合智慧型遠端監控設備，隨時掌握運轉情況，確保抽水效能。

水利局強調，市府已於大里溪水系旁陸續完成五張犁、中興段、后溪底等3座抽水站，加上車籠埤抽水站1月完工後，宣告大里溪防汛整治的最後一塊拼圖完成，將大幅降低大里溪水系淹水風險，有效保護該區民眾生命財產安全。

(中時)