德美公園改頭換面 企盼迎接和美鎮升格和美市

彰化縣長魏明谷、鎮長阮厚爵和民意代表、鎮民等一起會勘德美公園改造，期待新公園誕生，迎接和美鎮升格和美市。（吳敏菁攝）

和美鎮內最大的德美公園，因設施老舊、損壞等，1.3公頃綠地，竟乏人問津，和美鎮公所提出改造德美公園。（吳敏菁攝）

彰化縣和美鎮內最大的德美公園，因設施老舊、損壞等，1.3公頃綠地，竟乏人問津，和美鎮公所提出改造德美公園，今天縣長魏明谷、鎮長阮厚爵和民意代表、鎮民等一起會勘，匯聚寶貴建言，讓規劃更貼近需求，期待新公園誕生，迎接和美鎮升格和美市。

和美鎮長阮厚爵表示，和美人口近年來成長，邁向升格「市」不遠了，對公園綠地殷切企盼，美德美公園開發30年，以前設施太複雜，且是公墓，使親近民眾較少，這次設施重新整理，並將草皮及綠美化的空間加大，讓民眾可在裡面奔跑，在樹下乘蔭，增加親近的領域。

魏明谷說，縣府重視公園改造，現在是高齡化社會，公園須有平坦的地形，減少爬坡與階梯等無障礙空間，針對民眾生理需求方面，他也建議在公園的入口及出口處設置廁所，以增加停留時間。

阮厚爵感謝縣府、營建署補助經費，改善德美公園分3期進行，除了進行坡地的刨除之外，增加公園可利用的空間，後續也將積極進行樹木移植，增加透光性，改善休閒動線。

(中時)