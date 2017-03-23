韓國大勢女團Red Velvet首度訪台 五缺一
韓國大勢女團Red Velvet首度訪台並確定於4/16(日)在ATT SHOW BOX台北文創立方空間舉辦「Red Velvet "Rookie" Mini Album Event in Taipei」迷你活動宣傳新專輯『ROOKIE』！由於團員Joy因工作行程關係，經過反覆協調溝通，確定此行不會來台，讓Red Velvet順勢成為五缺一登台的陣容！
這次的迷你活動中除了將表演多首代表歌曲外，還預定與歌迷進行近距離互動，現場更將抽出200名幸運歌迷參加活動結束後的簽名會！而該活動確定於3/29(三)中午12:30起，ibon售票系統機台及網站同步開賣，每張票券售價2000元整，更多詳情參考愛貝克思官訪網站http://www.avex.com.tw/ 官方粉絲團https://www.facebook.com/avextw/。
Red Velvet確定於3/29(三)在台推出第四張迷你專輯《ROOKIE》，凡購買即可獲得海報乙張，以及Red Velvet專屬筆記本，數量有限，送完為止。
韓國大勢女團Red Velvet「Red Velvet "Rookie" Mini Album Event in Taipei」
時間：2017年4月16日(日) 14:30開演
地點：ATT SHOW BOX (台北市信義區松壽路12號 ATT 4 FUN 7樓)
※全站席，依票面序號排隊入場。3月29日(三) 中午12:30起，ibon售票系統機台及網站同步開賣
售價2000元
※活動當天將抽選出200位幸運歌迷參加簽名會。
※團員Joy因工作行程關係，將不會出席本活動。
(時報周刊)
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