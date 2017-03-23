加賀號服役 陸：日應汲取被擊沉教訓
日媒報導，日本海上自衛隊最大護衛艦加賀號已正式服役。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，日本加賀號曾在二戰期間遭美軍擊沉，日方應該汲取教訓，希望不是軍國主義死灰復燃。
日本媒體報導，為因應海洋行動趨於活絡的中國大陸潛艦性能提升，日本加賀號22日正式服役。加賀號和出雲號同型，可搭載反潛直升機等14架以上的直升機。
據環球時報轉載，日本防衛大臣政務官小林鷹之在交接儀式上表示，加賀號增強日本的海外投射能力，以應對中國大陸在亞洲地區日益增強的影響力。他也對中國大陸試圖透過在各島礁建設等行為，改變南海地區現狀感到擔憂。
華春瑩今天在例行記者會上回答環球時報提問時表示，日本無法代表國際社會。在中國大陸與東南亞國家協會（ASEAN）共同努力下，南海地區局勢趨穩向好，「日方如果還想興風作浪，中國和周邊國家都不會答應」。
她表示，近來日本強調「所謂的中國威脅」，為擴充軍備尋找藉口。由於歷史原因，國際社會特別是亞洲鄰國，一向密切關注日本的軍事動向，「我們有理由對日方動向及其真實意圖，保持高度警惕」。
由於加賀號是承襲日本帝國時期海軍加賀號航空母艦艦名，華春瑩指出，加賀號曾在二戰期間被美軍擊沉，日本應該汲取歷史教訓，希望加賀號的重現不是日本帝國主義企圖死灰復燃的開始。1060323
(中央社)
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