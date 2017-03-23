數位故宮在台中 藝術展11月先登場

立法院副院長蔡其昌爭取第一檔故宮數位藝術展覽，今年11月到台中港區藝術中心展出，許多有趣互動式的藝術展覽，可以讓民眾大飽眼福，親身體驗數位故宮的科技及藝術之美。

蔡其昌今天邀約國立故宮博物院長林正儀，到台中清水港區藝術中心會勘，評估港區藝術中心設置數位故宮的可行性及未來發展。台中市政府副秘書長郭坤明、文化局副局長施純福、台中市議員楊典忠、王立任助理等人出席會議。

蔡其昌表示，台北有故宮博物院，嘉義有故宮南院，現在科技發達，許多國寶都有數位化的設施，因此台中應該要有數位故宮，將港區藝術中心的空間，發展成數位空間，利用現有建築做文化推廣，帶領民眾走入數位藝術中心。

蔡其昌希望，透過數位故宮的計畫，將故宮的豐富資源，結合港區藝術中心的空間，吸引人潮。未來與清水眷村、在地景點文化的連結，將是人才培育、教育推廣以及觀光的亮點。

林正儀表示，故宮未來需要跟台灣在地做更多的連結，讓它公共化，傳播跟接觸的方式，要因應各地不同的需求去做調整跟轉變。數位藝術中心是未來的趨勢，清水港區藝術中心是很適合的場所。1060323

(中央社)