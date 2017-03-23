吳敦義：絕對沒有養人頭黨員

中國國民黨主席選舉競爭激烈，前副總統吳敦義今天表示，他絕對沒有、也不曾去養所謂「人頭黨員」，國民黨必須不斷有新血加入，否則黨會萎縮而失去生命力。

吳敦義競選總部下午發布新聞稿表示，國民黨中央去年曾以黨工招募新黨員人數的績效，做為回聘依據並大量對外招募黨員，是否非經黨工招募的黨員即為人頭黨員？黨中央若認定新加入的黨員都是人頭黨員，為何要堅持黨齡僅4個月即可參選黨代表？

吳敦義競選總部說，國民黨現正面臨困境，新進黨員人數大幅增加，感恩都來不及了，怎麼可以在沒有確切證據下，誣指他們是人頭黨員？

此外，吳敦義競選總部表示，吳敦義民國96年1月12日接任國民黨祕書長，隔年適逢立委與總統大選，因而推動低收入戶及70歲以上，黨齡40歲者免繳黨費，以擴大黨員基礎，最終贏回執政權。

不過，吳敦義競選總部說，黨主席洪秀柱去年再調降免繳黨費門檻，適逢黨主席選舉，難免讓人有不當聯想。1060323

(中央社)